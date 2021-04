Un posto al sole, l'interprete di Roberto Ferri: 'Ho avvertito un po' di stanchezza' (Di venerdì 9 aprile 2021) L'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, conosciuto come Roberto Ferri nell'iconica e intramontabile soap opera italiana Un posto al sole, ha concesso un'intervista al settimanale 'Ora' in cui ha parlato del suo personaggio e di ciò che lo lega in modo particolare alla trasmissione partenopea. L'attore, inoltre, ha avuto modo di parlare anche del suo longevo matrimonio e dell'attrice e conduttrice Serena Rossi. Roberto Ferri di Un posto al sole parla dell'evoluzione del suo personaggio Entrato nel cast di Un posto al sole nel lontano 2001, l'interprete di Roberto Ferri si è subito ritagliato un posto fisso nel cuore dei fedeli seguaci di UPAS. Il suo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021) L'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, conosciuto comenell'iconica e intramontabile soap opera italiana Unal, ha concesso un'intervista al settimanale 'Ora' in cui ha parlato del suo personaggio e di ciò che lo lega in modo particolare alla trasmissione partenopea. L'attore, inoltre, ha avuto modo di parlare anche del suo longevo matrimonio e dell'attrice e conduttrice Serena Rossi.di Unalparla dell'evoluzione del suo personaggio Entrato nel cast di Unalnel lontano 2001, l'disi è subito ritagliato unfisso nel cuore dei fedeli seguaci di UPAS. Il suo ...

Advertising

UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito… - Julia78792 : RT @Frances38883640: 'Ho fatto un sogno E ho visto un posto in cui milioni di persone danno vita a un altro sole...' #UnAltroSole #Ermal… - Frances38883640 : 'Ho fatto un sogno E ho visto un posto in cui milioni di persone danno vita a un altro sole...' #UnAltroSole… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Attimi di terrore per Boschi, ma adesso cosa accade? - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito… -