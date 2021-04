Turchia, Padre Monge: “Erdogan dittatore? Così lo si rafforza” (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Quella di Mario Draghi su Recep Tayyip Erdogan “dittatore” è stata “una frase infelice” che si è rivelata “un colpo da maestro” del presidente turco, che ora può cavalcare le “reazioni piccate” dei connazionali per puntellare un consenso “molto in calo”: così all’agenzia Dire padre Claudio Monge, direttore a Istanbul del Centro domenicano per il dialogo interreligioso e culturale. Il colloquio si tiene poche ore dopo la convocazione dell’ambasciatore Massimo Gaiani da parte del ministero degli Esteri di Ankara e dopo giorni di polemiche per un trattamento discriminatorio che Erdogan avrebbe riservato alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, sua ospite martedì.Secondo padre Monge, “la frase di Draghi è stata profondamente infelice anche perché quando parli di ‘un dittatore’ metti in discussione le elezioni che lo hanno portato a essere dov’è“. Il direttore del Centro domenicano sottolinea che “in generale le reazioni in Turchia sono molto piccate perché indipendentemente dall’attuale popolarità di Erdogan, oggi in discesa, qui la gente difende molto l’identità e l’orgoglio nazionale”. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Quella di Mario Draghi su Recep Tayyip Erdogan “dittatore” è stata “una frase infelice” che si è rivelata “un colpo da maestro” del presidente turco, che ora può cavalcare le “reazioni piccate” dei connazionali per puntellare un consenso “molto in calo”: così all’agenzia Dire padre Claudio Monge, direttore a Istanbul del Centro domenicano per il dialogo interreligioso e culturale. Il colloquio si tiene poche ore dopo la convocazione dell’ambasciatore Massimo Gaiani da parte del ministero degli Esteri di Ankara e dopo giorni di polemiche per un trattamento discriminatorio che Erdogan avrebbe riservato alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, sua ospite martedì.Secondo padre Monge, “la frase di Draghi è stata profondamente infelice anche perché quando parli di ‘un dittatore’ metti in discussione le elezioni che lo hanno portato a essere dov’è“. Il direttore del Centro domenicano sottolinea che “in generale le reazioni in Turchia sono molto piccate perché indipendentemente dall’attuale popolarità di Erdogan, oggi in discesa, qui la gente difende molto l’identità e l’orgoglio nazionale”.

Advertising

MikyTarricone : Ricordo quando i Turchi attraversavano la mia regione per raggiungere la Germania.Mercedes stracolme di roba.Una vo… - SalCan66 : @AntScibilia @FedericBlabla @ascaroni @alanfriedmanit Vuol dire che nella storia moderna della grande Turchia LAIC… - MisterGi22 : @pbiagiola L’unico che ha voluto una Turchia europea e moderna fu Mustafa Qemali( Ataturk), che era tra l’altro di… - valitutanto : @fahrettinaltun Paragonare la Turchia di Erdogan a quella di Ataturk per rendersi conto del regime creato in un Pae… - SteamOfLiberty : @EnverCelaleddin @fahrettinaltun Erdogan padre di una Turchia malata con gente accecata. -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Padre morto il principe Filippo, la nobile ombra di una grande Regina come Elisabetta II ... Costantino I di Grecia , fu costretto ad abdicare dopo la guerra persa contro la Turchia la sua ... Il padre si sposta in un piccolo appartamento a Monte Carlo e lui va a studiare in Germania. A causa ...

Morto il Principe Filippo: addio al compagno della Regina Elisabetta, scomparso a 99 anni Dopo la vittoria turca, da cui poi nacque la Repubblica di Turchia, il padre Andrea venne arrestato dal governo militare che si era insediato in Grecia per poi essere bandito. Un viaggiare dunque non ...

Turchia, monaco condannato a due anni di carcere per terrorismo La Stampa Il Centro Astalli condanna il rinnovo degli accordi con la Turchia I vertici Ue ad Ankara rinnovano la dichiarazione comune del 2016 contro i flussi migratori. Ripamonti: «Confermato un passo nella direzione sbagliata» ...

Turchia, monaco condannato a due anni di carcere per terrorismo ANKARA. La magistratura turca ha condannato a due anni e un mese di carcere il monaco assiro Sefer (Aho) Bilecen, ritenuto colpevole di aver fornito «aiuto a una organizzazione terroristica». Egli era ...

... Costantino I di Grecia , fu costretto ad abdicare dopo la guerra persa contro lala sua ... Ilsi sposta in un piccolo appartamento a Monte Carlo e lui va a studiare in Germania. A causa ...Dopo la vittoria turca, da cui poi nacque la Repubblica di, ilAndrea venne arrestato dal governo militare che si era insediato in Grecia per poi essere bandito. Un viaggiare dunque non ...I vertici Ue ad Ankara rinnovano la dichiarazione comune del 2016 contro i flussi migratori. Ripamonti: «Confermato un passo nella direzione sbagliata» ...ANKARA. La magistratura turca ha condannato a due anni e un mese di carcere il monaco assiro Sefer (Aho) Bilecen, ritenuto colpevole di aver fornito «aiuto a una organizzazione terroristica». Egli era ...