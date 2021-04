Triggiano: in cinque nel locale a confezionare dosi di droga San Severo: alla guida senza mai avere conseguito la patente prova a corrompere i carabinieri (Di venerdì 9 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri della Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile della Compagnia di Triggiano, hanno scoperto in quel centro abitato un vero e proprio bazar della droga e di conseguenza tratto in arresto cinque individui di cui quattro con precedenti specifici. In particolare, da alcuni giorni, presso un locale di via Turati, i militari avevano notato un andirivieni di persone che destava sospetto. Pertanto, in seguito alla perquisizione presso il citato locale, ove erano riuniti i cinque soggetti, i militari constatavano che lo scopo della “riunione” era il confezionamento in dosi di marijuana ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, idella Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile della Compagnia di, hanno scoperto in quel centro abitato un vero e proprio bazar dellae di conseguenza tratto in arrestoindividui di cui quattro con precedenti specifici. In particolare, da alcuni giorni, presso undi via Turati, i militari avevano notato un andirivieni di persone che destava sospetto. Pertanto, in seguitoperquisizione presso il citato, ove erano riuniti isoggetti, i militari constatavano che lo scopo della “riunione” era il confezionamento indi marijuana ...

Advertising

NoiNotizie : Triggiano (#Bari): in cinque nel locale a confezionare dosi di droga, arrestati - Ilikepuglia : Triggiano, confezionavano droga in un locale: cinque arresti - baritoday : Nel locale in pieno centro abitato il bazar della droga: in cinque sorpresi a confezionare cocaina e marijuana, arr… -