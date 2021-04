Tragedia a Cagliari, morto bimbo di 3 anni dopo essere caduto in piscina (Di venerdì 9 aprile 2021) Tragedia questo pomeriggio: un bambino di 3 anni e mezzo è morto nella piscina privata de un’abitazione. E’ accaduto in una villetta di Foxi, a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Il piccolo è annegato in piscina. Per lui non c’è stato nulla fare, inutili i soccorsi del 118: medici e infermieri hanno tentato a lungo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021)questo pomeriggio: un bambino di 3e mezzo ènellaprivata de un’abitazione. E’ acin una villetta di Foxi, a Quartu Sant’Elena, in provincia di. Il piccolo è annegato in. Per lui non c’è stato nulla fare, inutili i soccorsi del 118: medici e infermieri hanno tentato a lungo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

