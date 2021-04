Traffico Roma del 09-04-2021 ore 08:00 (Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in aumento sulle principali vie consolari in direzione del centro sul raccordo in carreggiata interna abbiamo realmente code dalla diramazione di Roma su dalla Ardeatina e poi dalla Laurentina la Pontina si rallenta anche in esterna dalla rustica al bivio con la Roma L’Aquila proseguendo sul percorso Urbano della Roma L’Aquila abbiamo rallentamenti e code da via Filippo Fiorentini cena al bivio per la tangenziale trafficata anche la diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo all’Euro in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica riservata alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 e il 11 aprile ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in aumento sulle principali vie consolari in direzione del centro sul raccordo in carreggiata interna abbiamo realmente code dalla diramazione disu dalla Ardeatina e poi dalla Laurentina la Pontina si rallenta anche in esterna dalla rustica al bivio con laL’Aquila proseguendo sul percorso Urbano dellaL’Aquila abbiamo rallentamenti e code da via Filippo Fiorentini cena al bivio per la tangenziale trafficata anche la diramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo all’Euro in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica riservata alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 e il 11 aprile ...

