Sottrae per anni soldi alla zia disabile; sequestro di beni per amministratore di sostegno (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Su disposizione della Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti dell'amministratore di sostegno di una donna diversamente abile, indagato per essersi appropriato quasi per intero del patrimonio dell'assistita, gestito su delega del Giudice Tutelare. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dai nipoti della signora che, poco dopo la sua morte, hanno appreso, con grande sorpresa, che l'eredità lasciata era pressochè nulla. E' parsa subito una circostanza anomala, considerate le disponibilità finanziarie della zia, la quale difficilmente avrebbe potuto dissiparle, tenuto conto del modesto tenore ...

