Software scambia donne con bambine e l’aereo decolla con 1 tonnellata in piùHDblog it

(Di venerdì 9 aprile 2021) Un banale problemapuò avere conseguenze molto gravi: lo dimostra la vicenda documentata dalla AAIB (Air Accidents Investigation Branch, ovvero la struttura del Ministero dei Trasporti britannici che si occupa di indagare sugli incidenti aeronautici). La non corretta programmazione deldedicato al sistema di check-in della compagnia aerea Tui ha determinato un’errata identificazione dei passeggeri. Leche utilizzavano il titolo “Miss” sono state classificate come, di conseguenza anche il peso stimato è stato falsato passando dai 69 kg (valore stimato di una donna adulta) a 35 kg (valore stimato di un bambino). Questi dati vengono usati per stilare il foglio di carico: il risultato è che l’errore, ripetutosi per 38 passeggeri, ha portato a considerare il carico ...

Tui ha dichiarato al riguardo: UN BANALE PROBLEMA DEL SISTEMA INFORMATICO Dalle indagini è emerso che all'origine del particolare scambio di persona c'è una svista legata al software sviluppato in un Paese (non meglio specificato) ...