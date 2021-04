Pnalm | fauna in transito e autostrade | ' alzare le barriera' Sopralluogo con Strada dei Parchi

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'Aquila - Il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise () sta valutando con la societàdei, concessionaria delleA24 e A25, quali misure precauzionali urgenti adottare dopo che pochi giorni fa l'orsa Amarena è stata vista attraversare un tratto dell'A25, all'altezza di Carrito, frazione di Ortona dei Marsi (L'Aquila), prima della galleria di Cocullo, per poi scavalcare la recinzione. "Subito dopo la segnalazione - fa sapere il direttore del Parco - è arrivata la richiesta di indennizzo danni da un allevamento a Carrito dove Amarena i suoi 4 ex cuccioli erano stati a mangiare polli e conigli" Ieri il direttore del Parco, informa una nota, ha svolto uncongiunto con un tecnico dideidel cui esito ha riferito al ...

