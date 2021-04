Pioli: “Concentrati su domani. Mandzukic non ancora al meglio” (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato della partita di domani contro il Parma: “Si, siamo Concentrati solo sulla gara, bisogna giocare meglio dell’ultima partita, consapevoli degli errori che abbiamo fatto. Contro una squadra che sta bene, fisica e veloce. Siamo così vogliosi di fare bene che siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni alla nostra altezza. Sono errori che non dobbiamo commettere più nelle prossime partite“. Su Mandzukic e Calabria: “Davide tutto quello che si è conquistato sul campo è tutto merito suo, dell’impegno e disponibilità. Spiace che sia ancora fuori. Manzukic non può essere ancora al meglio dopo 2 mesi di assenza perchè ha fatto solo 3 allenamenti in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Milan Stefanoha parlato della partita dicontro il Parma: “Si, siamosolo sulla gara, bisogna giocaredell’ultima partita, consapevoli degli errori che abbiamo fatto. Contro una squadra che sta bene, fisica e veloce. Siamo così vogliosi di fare bene che siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni alla nostra altezza. Sono errori che non dobbiamo commettere più nelle prossime partite“. Sue Calabria: “Davide tutto quello che si è conquistato sul campo è tutto merito suo, dell’impegno e disponibilità. Spiace che siafuori. Manzukic non può esserealdopo 2 mesi di assenza perchè ha fatto solo 3 allenamenti in ...

Advertising

yutomanga : RT @capuanogio: #Pioli non benissimo sulla questione scudetto ('Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo concentr… - sportli26181512 : Pioli: 'Mai parlato di scudetto. Obiettivo 80 punti': (ANSA) - MILANO, 09 APR - 'Non abbiamo mai parlato di scudett… - Yuro_23 : RT @capuanogio: #Pioli non benissimo sulla questione scudetto ('Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo concentr… - capuanogio : #Pioli non benissimo sulla questione scudetto ('Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo… - infoitsport : Milan, Pioli e la questione rinnovi: 'Giocatori sereni e concentrati' -