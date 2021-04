Pagelle ai virologi, Remuzzi stravince per competenza. E in fondo alla lista c’è… (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr — I virologi stellati. Li vediamo tutti i giorni in televisione e sui giornali pontificare, vaticinare, criminalizzare, profetizzare sul coronavirus, ieratici e inappellabili. Le loro dichiarazioni rimbalzano sui social e influenzano, quasi sempre in negativo, le vite degli italiani. Alternano la carota di vaghe speranze di «ritorno alla normalità» alle bastonate sulla presunta irresponsabilità dei cittadini. Chi controlla i virologi? Ne usciremo, non ne usciremo prima del 2027, non ne usciremo mai, chiudete tutto, aprite tutto, il virus è clinicamente morto, faremo tremila morti al giorno se… La politica non sa più che pesci prendere dal giorno uno del primo lockdown e ha abdicato in loro favore. E loro, il potere mediatico, se lo sono preso fino all’ultima briciola. E non se ne andranno tanto facilmente: un po’ come il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr — Istellati. Li vediamo tutti i giorni in televisione e sui giornali pontificare, vaticinare, criminalizzare, profetizzare sul coronavirus, ieratici e inappellabili. Le loro dichiarazioni rimbalzano sui social e influenzano, quasi sempre in negativo, le vite degli italiani. Alternano la carota di vaghe speranze di «ritornonormalità» alle bastonate sulla presunta irresponsabilità dei cittadini. Chi controlla i? Ne usciremo, non ne usciremo prima del 2027, non ne usciremo mai, chiudete tutto, aprite tutto, il virus è clinicamente morto, faremo tremila morti al giorno se… La politica non sa più che pesci prendere dal giorno uno del primo lockdown e ha abdicato in loro favore. E loro, il potere mediatico, se lo sono preso fino all’ultima briciola. E non se ne andranno tanto facilmente: un po’ come il ...

Max Gazzè: 'Non mi stupirei se un virologo fondasse un partito' Leggi anche Sanremo 2021, le pagelle della prima serata Sanremo 2021, i voti ai videoclip delle ... Mi sembra metta al berlina e prenda pure un po' per i fondelli i virologi assurti al ruolo di star.

