Morte Principe Filippo | l’amore per Elisabetta | per la quale ha rinunciato a quasi tutto

(Di venerdì 9 aprile 2021) Si sono conosciuti quando lei aveva 13 anni e lui 18: da quel momento, contro ogni forza opposta, sono rimasti insieme fino ad oggi, per più di 70 anni. La reginaed il, con il loro amore, hanno aperto una nuova fase nel mondo dello sviluppo delle dinastie monarchiche europee: il loro è stato uno dei primi matrimoni per amore, in un’epoca in cui il titolo e la reputazione dinastica avevano ancora la meglio, molto spesso, su passione e sentimenti.conQuando si sono conosciuti, lei era la primogenita di Re Giorgio d’Inghilterra, ed era destinata al trono. Lui era un giovane allievo della marina, figlio delAndrea di Grecia, della casata ...