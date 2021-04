Lo Hobbit: la desolazione di Smaug, Ian McKellen fu “rinchiuso in un box” e non la prese bene (Di venerdì 9 aprile 2021) Ian McKellen non si divertì più di tanto un giorno sul set de Lo Hobbit: la desolazione di Smaug, secondo episodio della trilogia basata sul romanzo di Tolkien. Ian McKellen non si divertì più di tanto un giorno sul set de Lo Hobbit: la desolazione di Smaug, secondo episodio della trilogia basata sul romanzo di Tolkien. Durante le riprese, infatti, l'attore dovette passare diverse ore da solo, chiuso dentro un box dove era dotato solo di un microfono e di foto degli attori che interpretavano i nani (i quali sarebbero stati aggiunti digitalmente per dare l'impressione che Gandalf fosse più alto). La cosa non andò giù al grande interprete inglese, che a un certo punto esclamò "Questo non è il motivo per cui sono diventato un attore!". Il … Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Iannon si divertì più di tanto un giorno sul set de Lo: ladi, secondo episodio della trilogia basata sul romanzo di Tolkien. Iannon si divertì più di tanto un giorno sul set de Lo: ladi, secondo episodio della trilogia basata sul romanzo di Tolkien. Durante le ri, infatti, l'attore dovette passare diverse ore da solo, chiuso dentro un box dove era dotato solo di un microfono e di foto degli attori che interpretavano i nani (i quali sarebbero stati aggiunti digitalmente per dare l'impressione che Gandalf fosse più alto). La cosa non andò giù al grande interprete inglese, che a un certo punto esclamò "Questo non è il motivo per cui sono diventato un attore!". Il …

