Ultime Notizie dalla rete : Istat crollo Istat: crollo consumi, quasi raddoppia propensione risparmio "La spesa per consumi finali si è contratta del 10,9%" nel 2020 , "portando la propensione al risparmio al 15,8%" nel 2020 quasi raddoppiando rispetto all'8,2% del 2019. Lo comunica l'Istat. "Le misure di sostegno messe in atto per contrastare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria - continua l'istituto di statistica - hanno attenuato la caduta del reddito disponibile delle ...

Lavoro, Istat: crollo occupazione da inizio pandemia, persi 945mila posti Il Sole 24 ORE Istat: crollo consumi, quasi raddoppia propensione risparmio Lo comunica l'Istat. "Le misure di sostegno messe in atto per contrastare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria - continua l'istituto di statistica - hanno attenuato la caduta del reddito ...

“Crollo della spesa, consumi delle famiglie al -10,9%” "Crollo della spesa, consumi delle famiglie al -10,9%". Economia - Il Codacons commenta i dati dell'Istat - Rienzi: "Il nuovo governo adotti misure in grado di dare nuovo slancio" ...

