Il principe Filippo: il nato “re” vissuto come Principe consorte dando la sua vita, con devozione, alla Corona (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Principe Filippo è morto questa mattina a Windsor, se ne è andato a pochi mesi dal compimento dei 100 anni, evento che sarebbe avvenuto il prossimo 10 giugno. L’annuncio della sua morte, come da protocollo, è arrivato per mano della Regina che ha scritto il comunicato poi divulgato. Poche righe, sentite, profonde, che racchiudono i 73 anni di matrimonio e tutti gli altri anni di vita insieme. Parole che hanno inglobato il senso del lutto causato dalla morte di un uomo che, pur vivendo nell’ombra, ha dato la sua vita per la Corona e la sua sopravvivenza. La vita nell’ombra di Filippo di Edimburgo Chi era davvero Filippo? Nel corso delle ultime ore sono tante le informazioni in circolo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilè morto questa mattina a Windsor, se ne è andato a pochi mesi dal compimento dei 100 anni, evento che sarebbe avvenuto il prossimo 10 giugno. L’annuncio della sua morte,da protocollo, è arrivato per mano della Regina che ha scritto il comunicato poi divulgato. Poche righe, sentite, profonde, che racchiudono i 73 anni di matrimonio e tutti gli altri anni diinsieme. Parole che hanno inglobato il senso del lutto causato dmorte di un uomo che, pur vivendo nell’ombra, ha dato la suaper lae la sua sopravvivenza. Lanell’ombra didi Edimburgo Chi era davvero? Nel corso delle ultime ore sono tante le informazioni in circolo ...

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - mininmattia2003 : Raga, ho capito che è morto il principe Filippo, non serve mettere le storie come fosse vostro nonno, ma era un qua… - SimonaeSto : @entiretopic Il principe Filippo non avrebbe gradito il silenzio:) -