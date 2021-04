Harry Potter, Jason Isaacs confessa: "Ho rovinato la saga ai miei figli" (Di venerdì 9 aprile 2021) Jason Isaacs, interprete del malvagio Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, ha dichiarato che i suoi figli non amano i film sul celebre maghetto proprio per colpa sua. Jason Isaacs, che ha fatto parte del franchise di Harry Potter nei panni di Lucius Malfoy, uno dei personaggi malvagi più famosi del film, ha dichiarato d aver rovinato con la sua presenza la saga ai figli. Jason Isaacs è apparso per la prima volta nel ruolo di Lucius Malfoy, malvagio padre di Draco, in Harry Potter e la camera dei segreti del 2002 e, con lo svolgersi della serie, il suo ruolo di Mangiamorte fidato di Lord Voldemort è ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021), interprete del malvagio Lucius Malfoy nelladi, ha dichiarato che i suoinon amano i film sul celebre maghetto proprio per colpa sua., che ha fatto parte del franchise dinei panni di Lucius Malfoy, uno dei personaggi malvagi più famosi del film, ha dichiarato d avercon la sua presenza laaiè apparso per la prima volta nel ruolo di Lucius Malfoy, malvagio padre di Draco, ine la camera dei segreti del 2002 e, con lo svolgersi della serie, il suo ruolo di Mangiamorte fidato di Lord Voldemort è ...

