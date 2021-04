Governo: Letta, 'a Draghi presentata nostra idea dl imprese, colloquio approfondito' (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio ho avuto un lungo e approfondito colloquio col Presidente Draghi a Chigi. Ho presentato la nostra idea di un Decreto imprese che aiuti chi, rimanendo chiuso, sta garantendo la salute di tutti e le nostre proposte sul Pnrr in particolare su giovani, donne, Sud". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio ho avuto un lungo ecol Presidentea Chigi. Ho presentato ladi un Decretoche aiuti chi, rimanendo chiuso, sta garantendo la salute di tutti e le nostre proposte sul Pnrr in particolare su giovani, donne, Sud". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

