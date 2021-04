Giordano: “La sconfitta del Napoli dà più tranquillità a Milan e Atalanta” (Di venerdì 9 aprile 2021) Bruno Giordano ha parlato della sconfitta del Napoli in ottica Champions League. Ecco perché è un vantaggio per il Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 aprile 2021) Brunoha parlato delladelin ottica Champions League. Ecco perché è un vantaggio per il

Advertising

MarceVann : RT @Monfortino1: La sconfitta della cultura occidentale va avanti da decenni, anche grazie a gente come te. Buongiorno Giordano. - Monfortino1 : La sconfitta della cultura occidentale va avanti da decenni, anche grazie a gente come te. Buongiorno Giordano. - milansette : TMW RADIO - B. Giordano: 'La sconfitta del Napoli dà tranquillità a Atalanta e Milan per la Champions' - sportli26181512 : TMW RADIO - B. Giordano: 'La sconfitta del Napoli dà tranquillità a Atalanta e Milan per la Champions': A Tmw Radio… - petitoblu : @MischiGiordano No dai Giordano dopo averlo esonerato, contestato dai tifosi, acclamare Allegri come traumaturgo sa… -