Errani-Zidansek oggi, WTA Bogotà 2021: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuovo capitolo della vicenda agonistica di Sara Errani al torneo WTA 250 di Bogotà, in Colombia. L'unica azzurra rimasta in tabellone nell'alta capitale colombiana sfiderà l'unica testa di serie rimasta in gara, la slovena Tamara Zidansek, numero 5 del seeding e 93 del mondo entrando in questo evento. Divise da più di 10 anni, le due giocatrici non si sono mai affrontate fino a questo momento. Errani ha avuto certamente il percorso più complicato, eliminando due spagnole, la numero 2 del seeding Sara Sorribes Tormo con un doppio 7-5 e poi Aliona Bolsova con un doppio 6-4. Zidansek, invece, ha battuto la russa Anna Kalinskaya all'esordio con il punteggio di 6-0 7-5, mentre al secondo turno ha estromesso l'azzurra Giulia Gatto-Monticone per 6-2 6-3.

