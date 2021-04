È morto a 50 anni il rapper americano DMX

Advertising

chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - SkyTG24 : È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni: - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - PaoloX68 : RT @cigielle_: Velletri Si chiamava Pietro aveva 45 anni e faceva l'operaio. Mercoledì è morto folgorato dai cavi dell'alta tensione. N… - 76Celisa : RT @scandura: #Migranti UPDATE/2 ??via Radio Radicale 18:00 #Libia Sparatoria Tripoli. MSF: un morto e due ragazzi feriti di 17 e 18 anni,… -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

Il principe Filippo , Sua Altezza Reale il Duca di Edimburg o, èall'età di 99, "serenamente" , come ha fatto sapere sua moglie, la regina Elisabetta . È stato il consorte reale più longevo nella storia britannica e ha fatto più di chiunque altro - oltre ...Una vita lunghissima, 73accanto alla sua amata Lilibeth ed era proprio insieme a lei quando ... TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE ">il Principe Filippo d Inghilterra, marito della Regina ...Un bimbo di tre anni cade in una piscina e muore annegato. E' successo in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da Cagliari. Sono intervenuti sia carabinieri che il ...Il rapper americano DMX, nome d’arte di Earl Simmons, è morto a 50 anni dopo alcuni giorni in ospedale. Lo ha confermato un portavoce della sua famiglia al sito Pitchfork. DMX, diventato famoso alla ...