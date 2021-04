Davvero Buffon può finire la carriera al Milan (Di venerdì 9 aprile 2021) Incrocio di destini tra Buffon e Donnarumma: il portiere della Juventus può finire Davvero la carriera al Milan Schierato a sorpresa in campo contro il Napoli, Gianluigi Buffon ha dimostrato di essere ancora in grado di dire la sua in campo. I 43 anni non sono ancora un limite per il portiere della Juventus che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 aprile 2021) Incrocio di destini trae Donnarumma: il portiere della Juventus puòlaalSchierato a sorpresa in campo contro il Napoli, Gianluigiha dimostrato di essere ancora in grado di dire la sua in campo. I 43 anni non sono ancora un limite per il portiere della Juventus che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Davvero Buffon Juvemania: Var imbarazzante! Riecco Dybala, quanto era mancato: sicuri serva riscattare Morata? Un Buffon perfetto e una rotazione intelligente da parte di Pirlo degli uomini in panchina, con ... Davvero un fattore determinante, sicuramente un'attenuante a vantaggio di Pirlo che dopo una settimana ...

Juve - Napoli, si rivede un gruppo squadra coeso: le pagelle Pagella della partita: Buffon : Ha giocato una grande partita. Buone le sue parate che hanno fatto ... Juan è l'arma in più (assieme a Chiesa) davvero insostituibile per Pirlo. Pericoloso in posizione ...

Davvero Buffon può finire la carriera al Milan SerieANews Rampulla: “A Pirlo è mancato Dybala. Proverei a prendere Donnarumma” Ora ha avuto un attimo di flessione, ma vi dico davvero che il 70% del portiere va sul lato mentale". Quanto durerà ancora Buffon? "Parliamo di Buffon, non di un portiere qualsiasi. Se è a posto ...

Juventus, senti l’ex: «Buffon può giocare fino a 45 anni» BUFFON – «Parliamo di Buffon, non di un portiere qualsiasi. Se è a posto fisicamente può davvero giocare ancora per il carisma e le doti tecniche che ha. Per me può giocare fino a 45 anni».

