Covid: Merkel modifica la legge sulla pandemia in Germania (Di venerdì 9 aprile 2021) "Lunedì prossimo non si terrà alcun vertice fra il governo e i Laender. E il vertice non si terrà neppure nel corso della settimana prossima". Lo ha confermato in conferenza stampa la portavoce di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) "Lunedì prossimo non si terrà alcun vertice fra il governo e i Laender. E il vertice non si terrà neppure nel corso della settimana prossima". Lo ha confermato in conferenza stampa la portavoce di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Merkel Covid: Merkel modifica la legge sulla pandemia in Germania Lo ha confermato in conferenza stampa la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer. Bund e Laender hanno invece deciso oggi di modificare la legge sulla protezione della salute, stabilendo nel ...

