Bimbo di 3 anni cade in piscina e muore a Quartu Sant'Elena (Cagliari) (Di venerdì 9 aprile 2021) Tragedia oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena , a pochi chilometri da Cagliari . Un Bimbo di tre anni e mezzo è caduto in una piscina ed è annegato. Sul posto sono intervenuti... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 aprile 2021) Tragedia oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di, a pochi chilometri da. Undi tree mezzo è caduto in unaed è annegato. Sul posto sono intervenuti...

Advertising

matteosalvinimi : Io difendo il diritto di un bimbo ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo o ad essere adottato se ci sono u… - rtl1025 : ?? Tragedia oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da #Cagliari. Un b… - lifestyleblogit : Tragedia a Quartu, bimbo di 3 anni cade in piscina e annega - - fisco24_info : Tragedia a Quartu, bimbo di 3 anni cade in piscina e annega: Il piccolo, di origini ucraine, si trovava nella casa… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Tragedia oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da #Cagliari. Un bimbo di tre… -