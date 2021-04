Bari, senti Maita: “Sprint finale verso i play-off di Serie C, migliorare i nostri difetti. Ecco cosa non è andato” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Bari è pronto per il big match contro l'Avellino.Sarà una gara da vincere senza se e senza ma, quella che la compagine pugliese si appresta ad affrontare domani al Partenio-Lombardi nel big match contro l'Avellino in programma alle ore 17.30 per la trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C. Di questo, come riferisce tuttoBari.com, ne ha parlato, sulle frequenze di RadioBari, Mattia Maita, centrocampista centrale dei galletti."A prescindere da domani, dobbiamo dare continuità ai risultati, prendere sempre più fiducia e arrivare con uno Sprint finale ai playoff. Se arriviamo in fiducia e carichi ai playoff, siamo fastidiosi per tutti. L'Avellino? Una grande squadra, se sono lì è perché se lo sono meritati. Sarà un test ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilè pronto per il big match contro l'Avellino.Sarà una gara da vincere senza se e senza ma, quella che la compagine pugliese si appresta ad affrontare domani al Partenio-Lombardi nel big match contro l'Avellino in programma alle ore 17.30 per la trentacinquesima giornata del Girone C diC. Di questo, come riferisce tutto.com, ne ha parlato, sulle frequenze di Radio, Mattia, centrocampista centrale dei galletti."A prescindere da domani, dobbiamo dare continuità ai risultati, prendere sempre più fiducia e arrivare con unoaioff. Se arriviamo in fiducia e carichi aioff, siamo fastidiosi per tutti. L'Avellino? Una grande squadra, se sono lì è perché se lo sono meritati. Sarà un test ...

