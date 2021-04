Arrivano i sostegni: lo Stato torna a ristorare i cittadini dopo mesi di nulla (Di venerdì 9 aprile 2021) In questi giorni sono stati erogati i primi contributi a fondo perduto per professionisti, partite IVA e stagionali previsti dal Decreto sostegni In questi giorni le partite IVA, i professionisti e gli stagionali hanno iniziato a ricevere i pagamenti previsti dal Decreto sostegni. Al momento sono circa 700mila le partite iva che hanno ricevuto i pagamenti. La cosa non può che far tirare un sospiro di sollievo ai tanti che erano rimasti a bocca asciutta da mesi a causa della caduta del Governo Conte II che aveva bloccato i ristori. Circa 2 miliardi erogati dallo Stato in forma di contributi a fondo perduto: oltre un milione le domande presentate, e circa il 60% dei richiedenti hanno ricevuto il pagamento. Intanto ieri 8 Aprile hanno ricevuto l’indennità una tantum da 2400 euro anche gli stagionali e le altre ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) In questi giorni sono stati erogati i primi contributi a fondo perduto per professionisti, partite IVA e stagionali previsti dal DecretoIn questi giorni le partite IVA, i professionisti e gli stagionali hanno iniziato a ricevere i pagamenti previsti dal Decreto. Al momento sono circa 700mila le partite iva che hanno ricevuto i pagamenti. La cosa non può che far tirare un sospiro di sollievo ai tanti che erano rimasti a bocca asciutta daa causa della caduta del Governo Conte II che aveva bloccato i ristori. Circa 2 miliardi erogati dalloin forma di contributi a fondo perduto: oltre un milione le domande presentate, e circa il 60% dei richiedenti hanno ricevuto il pagamento. Intanto ieri 8 Aprile hanno ricevuto l’indennità una tantum da 2400 euro anche gli stagionali e le altre ...

