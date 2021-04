Alice Di Lauro ft Are You Real?: alla scoperta di Hunt Me Down (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 9 aprile è in uscita Hunt Me Down, frutto della collaborazione tra il musicista Andrea Liuzza, e la performer vicentina Alice Di Lauro Il 9 aprile verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali il videoclip della performer Alice Di Lauro e Are You Real?, aka Andrea Liuzza. Ecco Hunt Me Down: una canzone che parla del contatto umano al tempo del Covid. Due mani che si cercano, due voci che s’incontrano, una melodia pop eterea che nasce da un oscuro beat elettronico. Questo è infatti il primo singolo nato da una collaborazione insolita: quella tra un musicista veneziano e una funambola e la performer vicentina, al suo esordio discografico. Un brano che segue le orme dell’elettro-acustica intima di artisti come Mùm, Sufjan Stevens, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 9 aprile è in uscitaMe, frutto della collaborazione tra il musicista Andrea Liuzza, e la performer vicentinaDiIl 9 aprile verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali il videoclip della performerDie Are You?, aka Andrea Liuzza. EccoMe: una canzone che parla del contatto umano al tempo del Covid. Due mani che si cercano, due voci che s’incontrano, una melodia pop eterea che nasce da un oscuro beat elettronico. Questo è infatti il primo singolo nato da una collaborazione insolita: quella tra un musicista veneziano e una funambola e la performer vicentina, al suo esordio discografico. Un brano che segue le orme dell’elettro-acustica intima di artisti come Mùm, Sufjan Stevens, ...

Advertising

Lopinionista : Alice Di Lauro ft Are You Real?: alla scoperta di Hunt Me Down - effe_news : Alice Di Lauro + Are You Real?: Hunt Me Down, il contatto umano al tempo dell’isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Alice Lauro Annalisa, divano e spacco travolgente: la cantante è una bomba ... Chadia Rodríguez, Rkomi e Achille Lauro. Dallo scorso 12 marzo è disponibile all'acquisto Nuda10 , ... Non solo, saranno presenti anche cinque bonus track, tra cui le nuove incisioni dei singoli Alice e ...

Musica - Esce oggi Nuda10, il nuovo lavoro di Annalisa Achille Lauro Movimento lento Alice e il blu Il mondo prima di te feat. Michele Bravi

Achille Lauro cita il Kurt Cobain dell'MTV Unplugged nel video di “Marilù” HEYJUDE Magazine Alice Di Lauro ft Are You Real?: alla scoperta di Hunt Me Down Il 9 aprile è in uscita Hunt Me Down, frutto della collaborazione tra il musicista Andrea Liuzza, e la performer vicentina Alice Di Lauro Il 9 aprile verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali ...

LA MODA VIVE UNA REALTA’ VIRTUALE SENZA TEMPO di FRANCESCA LAURI Il virtuale sta invadendo la nostra vita: è un dato di fatto. Se nel 1985, Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, si chiedeva quale fosse la corretta visione del mondo, ...

... Chadia Rodríguez, Rkomi e Achille. Dallo scorso 12 marzo è disponibile all'acquisto Nuda10 , ... Non solo, saranno presenti anche cinque bonus track, tra cui le nuove incisioni dei singolie ...AchilleMovimento lentoe il blu Il mondo prima di te feat. Michele BraviIl 9 aprile è in uscita Hunt Me Down, frutto della collaborazione tra il musicista Andrea Liuzza, e la performer vicentina Alice Di Lauro Il 9 aprile verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali ...di FRANCESCA LAURI Il virtuale sta invadendo la nostra vita: è un dato di fatto. Se nel 1985, Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, si chiedeva quale fosse la corretta visione del mondo, ...