Williams-monoposto | si progetta per la stagione 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il teamsta cercando di salire la classifica in F1 settimana dopo settimana ma dovrà combattere contro nemici agguerriti che vogliono primeggiare. Ma lanon ha nessuna fretta perché questo 2021 servirà come apripista per ildovrà si potrà realizzare unadotata di tutte le potenzialità e le caratteristiche per mettere i bastoni fra le ruote alle altre concorrenti al titolo finale. Per questi motivi quest’anno servirà per capire fin dove si può spingere il team in futuro. Conosciamo tutte le news sulla nuova. Ricciardo racconta degli esordi in Formula Uno: si pensa già alla prossima? La squadra di Grove spera di risalire dal fondo della ...