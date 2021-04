William e Harry, un importantissimo evento potrebbe riunirli: riguarda Lady Diana (Di giovedì 8 aprile 2021) William e Harry ancora al centro del gossip dopo l’esplosiva intervista rilasciata dal secondo e dalla moglie Meghan Markle ad Ophra Winfrey. L’atmosfera tra i due blasonati fratelli non è affatto migliorata, ma nei prossimi mesi potrebbero rivedersi per un evento certamente di grandissima importanza per entrambi. A luglio una statua per Lady D. Il prossimo primo luglio la compianta madre di William e Harry, Lady Diana, la “principessa dei cuori” com’è notoriamente soprannominata, avrebbe compiuto 60 anni (mentre il giorno precedente sarà il 24° anniversario della sua scomparsa). Per quell’occasione, i suoi figli avevano voluto far erigere una statua nei Giardini di Kensington Palace a Londra dallo scultore Ian Rank – Broadley ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 aprile 2021)ancora al centro del gossip dopo l’esplosiva intervista rilasciata dal secondo e dalla moglie Meghan Markle ad Ophra Winfrey. L’atmosfera tra i due blasonati fratelli non è affatto migliorata, ma nei prossimi mesiro rivedersi per uncertamente di grandissima importanza per entrambi. A luglio una statua perD. Il prossimo primo luglio la compianta madre di, la “principessa dei cuori” com’è notoriamente soprannominata, avrebbe compiuto 60 anni (mentre il giorno precedente sarà il 24° anniversario della sua scomparsa). Per quell’occasione, i suoi figli avevano voluto far erigere una statua nei Giardini di Kensington Palace a Londra dallo scultore Ian Rank – Broadley ...

Advertising

gaia05053749 : le premiazioni sono dal vivo quindi potremmo vedere harry edward styles e louis william tomlinson nello STESSO POST… - infoitcultura : Harry, che per il fratello William sarebbe diventato «presuntuoso e in cerca di popolarità» - infoitcultura : William spietato su Harry, la grave accusa prima dell incontro per Diana - infoitcultura : “Harry non ha intenzione di farsi comandare da William. Il principe è andato su tutte le furie:… - Italia_Notizie : “Harry non ha intenzione di farsi comandare da William. Il principe è andato su tutte le furie: ‘Troppo presuntuoso… -