Udinese-Torino 10 aprile ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’è uscita senza punti dalla trasferta al Gewiss Stadium ma Gotti ha avuto la soddisfazione di fare soffrire Gasperini come successe all’andata e confermato che la sua squadra veleggia verso una meritata salvezza. Traguardo che si è avvicinato anche per il, capace di fermare 2-2 la Juve nel derby e di portarsi a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - Fantacalcio : Udinese-Torino, le formazioni ufficiali - infoitsport : LIVE Udinese-Torino: formazioni e prepartita in diretta - sportface2016 : #UdineseTorino, le formazioni ufficiali - MondoNapoli : Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: gli 11 titolari di Gotti e Nicola - -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Torino

FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti(3 - 4 - 1 - 2): Milinkovic - Savic V.; Izzo, Bremer, ...DIRETTA: GLI ALLENATORI In avvicinamento alla diretta di, adesso spendiamo qualche parola in più sui due allenatori, Luca Gotti e Davide Nicola. Gotti siede ormai da un anno e ...Queste le probabili formazioni della 30ª giornata della stagione 2020/2021 della Serie A: UDINESE-TORINO, sabato ore 20:45 (DAZN) FORMAZIONI UFFICIALI ...Udinese e Torino si preparano a scendere in campo alle ore 20:45 per il terzo anticipo della 30esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ...