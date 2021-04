Tottenham | aperta la campagna abbonamenti 2021 2022 | previsti eventuali rimborsi

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ilha annunciato l’inaugurazione di una nuova, in relazione alla stagione. Il club londinese ha divulgato che la validazione delle adesioni partirà da lunedì 12 aprile, precisando la possibilità di richiedere e ricevere. Considerando l’andamento rilevante delle somministrazioni vaccinali nel Regno Unito, infatti, ilavvierà laaffidandosi all’operato del Governo; l’Inghilterra è determinata in tutti i suoi componenti a velocizzare le vaccinazioni anti-Coronavirus. In caso di improvviso ed eventuale rallentamento, infatti, la società di Londra rimborserà gliai propri tifosi, qualora non fosse ...

Il Tottenham ha infatti annunciato l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2021/22. Avrà il via lunedì 12 aprile e la prima fase sarà quella dedicata ai rinnovi: sarà aperta fino ...