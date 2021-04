Televisione in lutto, morto l’attore delle grandi serie tv. Una carriera sul piccolo schermo (Di giovedì 8 aprile 2021) lutto nel mondo della tv, l’attore conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv di successo tra cui Twin Peaks, Grace Under Fire e Seinfeld, è morto a 72 anni. Il figlio, attore e sceneggiatore, ha confermato a EW che suo padre è morto martedì mattina. “Era un bravo uomo che ha coltivato il suo amore per la creatività e le arti in tutto ciò che faceva”, ha detto in un comunicato stampa in cui annunciava la morte del padre. “Ha tramandato quella passione a me, e non vedo l’ora di trasmetterla ai suoi nipoti che amava così tanto”. Olkewicz era forse il più amato dal pubblico per il suo lavoro in Twin Peaks, la serie televisiva statunitense ideata da David Lynch e Mark Frost che narra le vicende della morte di Laura Palmer, figlia unica del noto avvocato Leland Palmer, nonché una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)nel mondo della tv,conosciuto per i suoi ruoli nelletv di successo tra cui Twin Peaks, Grace Under Fire e Seinfeld, èa 72 anni. Il figlio, attore e sceneggiatore, ha confermato a EW che suo padre èmartedì mattina. “Era un bravo uomo che ha coltivato il suo amore per la creatività e le arti in tutto ciò che faceva”, ha detto in un comunicato stampa in cui annunciava la morte del padre. “Ha tramandato quella passione a me, e non vedo l’ora di trasmetterla ai suoi nipoti che amava così tanto”. Olkewicz era forse il più amato dal pubblico per il suo lavoro in Twin Peaks, latelevisiva statunitense ideata da David Lynch e Mark Frost che narra le vicende della morte di Laura Palmer, figlia unica del noto avvocato Leland Palmer, nonché una ...

