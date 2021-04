Ronaldo, che errore: manca il pallone e poi s'infuria (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle battute iniziali di Juve - Napoli Cristiano Ronaldo ha commesso un errore non da lui. Con tanto di reazione finale Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle battute iniziali di Juve - Napoli Cristianoha commesso unnon da lui. Con tanto di reazione finale

Advertising

annatrieste : Vabbè. Il punto però non è tanto il gol di Ronaldo ma quello che la difesa azzurra e Hysaj in particolare permettono di fare a Chiesa - ZZiliani : In confronto a #DeLigt su #Belotti, #Iuliano su #Ronaldo era stato delicato. (Naturalmente l’arbitro dice che ha vi… - ZZiliani : Peccato che i 125 anni di sport siano stati 115, poi è iniziata l’era dello sbraco culminata con i 3 mesi d’abbonam… - zazoomblog : Ronaldo che errore: manca il pallone e poi sinfuria - #Ronaldo #errore: #manca #pallone - inter_crisi : @Captain89247727 @AslanNerazzurro @LouGirardiReal @Ronaldo Sicuramente. Poi questa è una cavolata manco c'è da disc… -