Roma: Calenda, 'primarie errore, con Letta apriamo tavolo e si discuta squadra' (Di giovedì 8 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

MonicaCirinna : Mi stupisce l’agenzia di @giorgio_gori A ROMA VORREI CALENDA SINDACO, SUO IMPEGNO OPPORTUNITÀ PER LA CAPITALE. Ec… - PiazzapulitaLA7 : 'Roma. Stiamo parlando della capitale d’Italia e non c’è nessuno che vuole fare il sindaco. Non possiamo dire a pre… - rumba15342942 : RT @DavideSilvestr6: #Calenda si sa, è più bravo di tutti. Soprattutto di quel cattivone de #Renzi. Fa il libbbbberale tra i socialisti. A… - DavideSilvestr6 : #Calenda si sa, è più bravo di tutti. Soprattutto di quel cattivone de #Renzi. Fa il libbbbberale tra i socialisti.… - marisaLaDestra : ??Sulla notizia,#8aprile.@Storace?? #Concorsopoli affossa la corsa di #Zingaretti verso il #Campidoglio #Roma MERITA… -