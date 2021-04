Paolo Ruffini, il triste ricordo del passato: “Mio padre si vergognava” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il racconto del passato di Paolo Ruffini è molto triste. “Mio padre si vergognava”, ecco che cosa ha detto l’attore. Paolo Ruffini (Getty Images)Estremamente versatile, grazie alla sua bravura e all’innata simpatia, Paolo Ruffini riesce a destreggiarsi benissimo tra la conduzione (lo abbiamo visto per anni al timone di Colorado) e la recitazione. Il suo ultimo lavoro, infatti, è proprio un film. Si tratta di Modalità aereo, pellicola comica in cui Ruffini recita al fianco di un cast tutto da ridere! Da Lillo a Caterina Guzzanti, passando per la bravissima Violante Placido. Il film narra la storia di Diego (interpretato da Paolo Ruffini), un ricco e spocchioso ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il racconto deldiè molto. “Miosi”, ecco che cosa ha detto l’attore.(Getty Images)Estremamente versatile, grazie alla sua bravura e all’innata simpatia,riesce a destreggiarsi benissimo tra la conduzione (lo abbiamo visto per anni al timone di Colorado) e la recitazione. Il suo ultimo lavoro, infatti, è proprio un film. Si tratta di Modalità aereo, pellicola comica in cuirecita al fianco di un cast tutto da ridere! Da Lillo a Caterina Guzzanti, passando per la bravissima Violante Placido. Il film narra la storia di Diego (interpretato da), un ricco e spocchioso ...

Advertising

24Trends_Italia : 11. Insigne - 5M+ 12. Paolo Ruffini - 5M+ 13. Curriculum dello Studente - 5M+ 14. Sabatino Trotta - 5M+ 15. Barbara… - GiusyPet : Avrei condiviso il pezzo di Aldo Grasso solo se nel cast di LOL ci fossero stati Paolo Ruffini e Enzo Salvi - montesimarco89 : Sono una persona semplice: vedo Paolo Ruffini in TV e cambio canale. - affinitomichele : In pratica, in #modalitáaereo, Paolo Ruffini interpreta il personaggio di Andrea #Scanzi. - _DoIEvenExist : Scusate non riesco a guardare Paolo Ruffini senza pensare a Mastandrea che lo percula pesantemente sul palco della… -