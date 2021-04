Paola De Roberto: “Si è chiusa l’esperienza del dormitorio di Salerno” (Di venerdì 9 aprile 2021) di Erika Noschese “Si è chiusa l’esperienza del dormitorio allestito con la collaborazione tra la Diocesi ed il Comune di Salerno, presso la chiesa della Medaglia Miracolosa per far fronte al periodo invernale”. Ad annunciarlo la consigliera del Comune di Salerno Paola De Roberto, da sempre impegnata sul fronte delle politiche sociali. Il dormitorio aperto nei pressi del parco Pinocchio rientra infatti tra le varie strutture disponibili sul territorio: sono state accolte nel periodo più freddo oltre 60 persone. “Un ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato, direttamente ed indirettamente, a questa ulteriore esperienza di accoglienza. Un ringraziamento a don Antonio Romano, per l’impegno e l’abnegazione, a don Pierluigi per la pazienza e ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 aprile 2021) di Erika Noschese “Si èdelallestito con la collaborazione tra la Diocesi ed il Comune di, presso la chiesa della Medaglia Miracolosa per far fronte al periodo invernale”. Ad annunciarlo la consigliera del Comune diDe, da sempre impegnata sul fronte delle politiche sociali. Ilaperto nei pressi del parco Pinocchio rientra infatti tra le varie strutture disponibili sul territorio: sono state accolte nel periodo più freddo oltre 60 persone. “Un ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato, direttamente ed indirettamente, a questa ulteriore esperienza di accoglienza. Un ringraziamento a don Antonio Romano, per l’impegno e l’abnegazione, a don Pierluigi per la pazienza e ...

