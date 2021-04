Minniti a TPI | “Sulle polemiche per i ringraziamenti di Draghi alla Libia c’è una certa ipocrisia”

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Quella scena è stata un pugno nello stomaco. Vedere il presidente turco Erdogan e il presidente del Consiglio europeo Michel seduti, e Ursula von der Leyen, una donna con pari responsabilità, che rimane in piedi. In questi 23 anni ne ho viste di tutti i colori, ma così davvero mai”. A parlare a TPI è Marco, ministro dell’Interno nel governo Gentiloni tra il 2016 e il 2018 ed esponente del Pd, che alcuni mesi fa ha lasciato lo scranno a Montecitorio per andareguida della fondazione Med-Or, legata al gruppo Leonardo.parla all’indomani della visita istituzionale del presidente del Consiglio Marioa Tripoli, dove si è tenuto l’incontro col nuovo primo ministro libico Dbeibeh. In quelle stesse ore, una delegazione composta dal presidente del Consiglio europeo e d...