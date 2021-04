Milan | Pioli recupera pezzi in difesa | si attende Calabria

(Di giovedì 8 aprile 2021) Alessio Romagnoli torna a disposizione di Stefano. Ora manca soloper completare il reparto arretrato Oggi Alessio Romagnoli ha ricominciato ad allenarsi con il resto del gruppo oggi aello. Per il centrale italiano è il primo allenamento al fianco dei compagni, difficile pertanto vederlo titolare nella sfida in programma sabato al Tardini contro il Parma. Una nuova buona notizia per Stefanoche ricompleta con il rientro del capitano l’intero reparto difensivo ad esclusione del solo, ancora out. Leggi su Calcionews24.com

Alessio Romagnoli a piccoli passi comincia a tornare a disposizione dele di Stefano. Non gioca in Serie A dal 7 marzo, ovvero dalla sfida contro il Verona. Il centrale rossonero adesso sta recuperando dall'infortunio e oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ...Alessio Romagnoli torna a disposizione di Stefano. Ora manca solo Calabria per completare il reparto ...Prosegue il recupero di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan sta superando i postumi della lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro e oggi ha svolto il suo primo a ...Alessio Romagnoli torna a disposizione di Stefano Pioli. Ora manca solo Calabria per completare il reparto arretrato ...