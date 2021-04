L’Italia guiderà la strada verso la transizione ecologica

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 8 aprile 2021) Da decenni sappiamo che il nostro modo di abitare questo pianeta non è sostenibile. Era infatti il 1972 quando il Club di Roma presentava il suo rapporto sui limiti dello sviluppo, in cui si pronosticava che la crescita economica non sarebbe potuta continuare indefinitamente a causa della limitatezza delle risorse naturali, della limitata capacità dell’ambiente di assorbire i sottoprodotti inquinanti della produzione industriale, della distruzione degli habitat, dall’alterazione del clima. Ogni anno, tranne che nel 2020 segnato dalla pandemia, l’Earth Overshoot Day , il giorno in cui l’umanità finisce le risorse disponibili nel pianeta per quell’anno, arretra di qualche giorno. Nel 2017 questo giorno è caduto il 1° agosto. Nel 2019, il 29 luglio. Mentre nel 2020, per la prima volta da quando sono iniziate le misurazioni, è stato il 22 agosto. La pandemia ha rallentato il nostro ...