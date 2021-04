Le parate di Pau Lopez | la botta di Ibanez | il film di Ajax - Roma

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lasupera in rimonta l'grazie ai gol di Pellegrini e. Decisivo Pauche ha parato un rigore a Tadic

E' vero che ad Amsterdam sono state decisive lediLopez , soprattutto nel secondo tempo, ma tutta la Roma ha retto bene. AVVIO ROMANISTA. Per mezz'ora meglio la squadra di Fonseca, più ...La Roma supera in rimonta l'Ajax grazie ai gol di Pellegrini e Ibanez. DecisivoLopez che ha parato un rigore a Tadic1 AJAX-ROMA 1-2 Pau Lopez 8: La differenza la fanno i portieri. Quello della Roma para il rigore e rimette i giallorossi sulla via di Danzica. Un evento più raro della neve nella capitale. Quello dell ...RCS MediaGroup S.p.A.