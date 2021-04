Latina | spacciatore e percettore di reddito di cittadinanza | arrestato

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 aprile 2021) La Polizia di Stato dinella giornata odierna haun uomo di 64 anni che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. I poliziotti della Squadra Mobile sono giunti all’abitazione dell’uomo, nel territorio di Nettuno, a seguito di un’articolata attività di indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. All’operazione ha preso parte anche la Squadra Cinofili di Nettuno, presente coi cani “Enduro” e “War”, il cui fiuto è stato prezioso ai fini dell’individuazione dei diversi nascondigli utilizzati all’interno dell’abitazione e nelle sue pertinenze, per occultare lo stupefacente rinvenuto. In totale sono stai sequestrati oltre 30 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e la somma in denaro di 2.250 Euro, ipotetico provento dell’illecito traffico. Il malvivente era inoltre in possesso di ...