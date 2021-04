Il richiamo dell'estero non conosce crisi: un maturando su tre vorrebbe laurearsi in un ateneo straniero (Di giovedì 8 aprile 2021) A dispetto di quanti immaginavano che la pandemia avrebbe frenato l'esodo dei giovani italiani (per ragioni di studio o lavoro) verso l'estero, negli anni a venire il fenomeno potrebbe non arrestarsi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021) A dispetto di quanti immaginavano che la pandemia avrebbe frenato l'esodo dei giovani italiani (per ragioni di studio o lavoro) verso l', negli anni a venire il fenomeno potrebbe non arrestarsi ...

Advertising

Olduncle1973 : @Bibbi677 @gobbofino @CampiMinati Io ho sempre letto che è il VAR ad aprire la comunicazione, ricordo una polemica… - LCVEKILLV : si perpetua il primo richiamo della lontananza, il grido di quando la prima grande crepa della deriva dei continent… - AntifaLorenzo : E noi scemi che ancora chiediamo il richiamo dell'ambasciatore e verità per Giulio Regeni e libertà per Patrick Zac… - TonioloAngelo : Stamattina ho parlato con una infermiera dell'ospedale di Varese, non vuole fare il richiamo e conferma i dubbi su… - Hart82Sci : @settecoppesette Peccato.. Ti aspettiamo, il richiamo delle cazzate e dell'esagerazione ti mancherà. -