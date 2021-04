Guglielmo I di Sicilia – 1151: sul trono normanno Altavilla (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel 1151, Guglielmo I di Sicilia, figlio del monarca Ruggero II, diviene regnante col padre, per tre anni. Con la morte del genitore, il nuovo tronista trascorre gran parte del tempo nell’harem e tra i privilegi del Palazzo Reale. Inoltre, il sovrano non adempie ai propri doveri, nei confronti della Corona, fino ad arrivare all’assenza Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) NelI di, figlio del monarca Ruggero II, diviene regnante col padre, per tre anni. Con la morte del genitore, il nuovo tronista trascorre gran parte del tempo nell’harem e tra i privilegi del Palazzo Reale. Inoltre, il sovrano non adempie ai propri doveri, nei confronti della Corona, fino ad arrivare all’assenza

