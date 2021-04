Facebook, a cosa serve il nuovo banner apparso sui profili (Di giovedì 8 aprile 2021) Negli ultimi giorni tantissimi italiani accedendo a Facebook hanno visto apparire sulla propria bacheca un avviso. Il banner inviato dagli amministratori del social network recita: “Comunicazione importante: il 29 novembre 2018 l’AGCM ha sanzionato Facebook per una pratica commerciale scorretta”. : la multa La comunicazione fa riferimento a un provvedimento disposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il quale la piattaforma ha dovuto pagare una multa di 10 milioni di euro. È l’atto finale di una vicenda che risale infatti a tre anni fa, quando l’Antitrust italiana ha condannato l’azienda di Menlo Park per pratica commerciale scorretta, e che Facebook comunica adesso ai suoi utenti. Alla base della sanzione c’è l’addebito dell’AGCM nei confronti del social network di aver ingannato i propri ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) Negli ultimi giorni tantissimi italiani accedendo ahanno visto apparire sulla propria bacheca un avviso. Ilinviato dagli amministratori del social network recita: “Comunicazione importante: il 29 novembre 2018 l’AGCM ha sanzionatoper una pratica commerciale scorretta”. : la multa La comunicazione fa riferimento a un provvedimento disposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il quale la piattaforma ha dovuto pagare una multa di 10 milioni di euro. È l’atto finale di una vicenda che risale infatti a tre anni fa, quando l’Antitrust italiana ha condannato l’azienda di Menlo Park per pratica commerciale scorretta, e checomunica adesso ai suoi utenti. Alla base della sanzione c’è l’addebito dell’AGCM nei confronti del social network di aver ingannato i propri ...

