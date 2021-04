Draghi | «Smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni Pensiamo a riaprire» Su Erdogan | «Con dittatori serve franchezza»

Advertising

sole24ore : #Draghi: «Bisognerebbe smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni. Recovery, occasione unica» @sole24ore - Daniele8Morelli : #Draghi : «Smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni. Pensiamo a riaprire». Su Erdogan: «Con dittatori serve fra… - ArcangeloTito : @Assuntacarmenc2 @andiamoviaora Bisogna smettere di avere stima di Draghi - catri_zia : Vorremmo però che quanto detto da #Draghi fosse legge. I 35enni #psicologi e docenti universitari oggi si stanno va… - Alpj90 : RT @sole24ore: #Draghi: «Bisognerebbe smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni. Recovery, occasione unica» @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Smettere

Rai News

rispodnendo a una domanda ha detto di aver voluto "il ministro Speranza nel Governo e ne ho molta stima". Bisognerebbedi vaccinare chi ha meno di 60 anni "Banalizzando potrei dire: ...Il rischio di morte è maggiore per gli over 75 e bisognerebbedi vaccinare chi ha meno di 60 anni'. Sono le parole del premieroggi in conferenza stampa. 'Entro Aprile saranno ...Durante una conferenza stampa ha spiegato che bisognerebbe smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni, che gli obiettivi sulle vaccinazioni saranno raggiunti e che non c'è una data per le riaperture ...Durante una conferenza stampa ha spiegato che bisognerebbe smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni ... il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato durante una conferenza stampa delle ...