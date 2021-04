Advertising

fisco24_info : Covid Toscana, Giani: 'Oggi 1.153 contagi'. Dati 8 aprile: Il bollettino della regione anticipato dal governatore:… - consumatorirt : RT @regionetoscana: #covid19 #VaccinoAntiCovid ed elevata fragilità, tutto quello che c'è da sapere - infoitinterno : Covid Toscana, il dato di oggi: 1.153 nuovi positivi e tasso al 12,1% - toscanamedianew : In Toscana 1.153 nuovi contagiati dal Covid | Attualità FIRENZE - qn_lanazione : Covid Toscana, il dato di oggi: 1.153 nuovi positivi e tasso al 12,1% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

L'Italia si appresa nuovamente a cambiare la mappa colorata anti. È atteso per domani, venerdì, il consueto monitoraggio settimanale dell'Iss , seguito dalle ... Piemonte, Puglia,e Valle ...L'Azienda Sanitaria ci ha comunicato che attualmente in Degenzasono disponibili 124 posti letto e ne sono occupati 110. Mentre, per quanto riguarda la Terapia Intensiva ci sono 23 pazienti su ...Due ''buchette'' segnalate dal Comune di Castelfiorentino all’Associazione culturale fiorentina che si occupa di questo censimento, che saranno pubblicate anche in un volume.(Adnkronos) - Sono 1.153 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 8 aprile, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi ...