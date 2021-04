Astrazeneca, Figliuolo: “Dopo stop a under 60 riadeguato piano, ma target numeri non cambia. Ora aperta vaccinazione per fascia 60-79 anni” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sulla questione Astrazeneca si è espressa l’Ema dicendo che è un vaccino sicuro e non ha dato nessuna raccomandazione”, così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, in visita all’hub vaccinale di Piediripa di Macerata, sottolineando che però gli scienziati l’Aifa e il ministero della Salute “recependo cosa hanno fatto i nostri vicini, quindi Germania, Francia, Belgio e Spagna, hanno deciso di fare una raccomandazione” dicendo che è auspicabile “l’inoculazione agli under 60”. Per quanto riguarda il piano vaccinale, però, ha assicurato, “l’abbiamo cambiato ma il target (ossia i numeri ai quali il generale vorrebbe arrivare ndr.) non cambia”. “Ma abbiamo aperto la platea delle persone vaccinabili dai 60 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sulla questionesi è espressa l’Ema dicendo che è un vaccino sicuro e non ha dato nessuna raccomandazione”, così il generale Francesco Paolo, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, in visita all’hub vaccinale di Piediripa di Macerata, sottolineando che però gli scienziati l’Aifa e il ministero della Salute “recependo cosa hanno fatto i nostri vicini, quindi Germania, Francia, Belgio e Spagna, hanno deciso di fare una raccomandazione” dicendo che è auspicabile “l’inoculazione agli60”. Per quanto riguarda ilvaccinale, però, ha assicurato, “l’abbiamoto ma il(ossia iai quali il generale vorrebbe arrivare ndr.) non”. “Ma abbiamo aperto la platea delle persone vaccinabili dai 60 ...

