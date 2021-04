AstraZeneca, Aifa: "Non ci sono trattamenti preventivi contro i rari episodi trombotici" (Di giovedì 8 aprile 2021) "Al momento impossibile individuare specifici fattori di rischio". Lo afferma la Commissione tecnico scientifica Cts dell'Aifa nel parere sul vaccino di AstraZeneca Leggi su rainews (Di giovedì 8 aprile 2021) "Al momento impossibile individuare specifici fattori di rischio". Lo afferma la Commissione tecnico scientifica Cts dell'nel parere sul vaccino di

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Aifa AstraZeneca, circolare Ministero della Salute/ "Vaccino a over 60, ok seconda dose" Dopo la lunga e convulsa giornata di ieri tra Ema, riunione dei Ministri della Salute in Europa e conferenza stampa Aifa sul vaccino AstraZeneca , in serata arriva l'annuncio del Ministro Roberto Speranza di una nuova circolare del Ministero della Salute (inviata stamattina alle Regioni e a tutte le istituzioni) in ...

Aifa: nessun segnale rischi trombosi vaccini mRNA (Pfizer e Moderna) commenta La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rileva che 'al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio' di eventi ...di AstraZeneca.

AstraZeneca, Palù (Aifa) a Sky TG24: "Su seconda dose nessuna controindicazione" Sky Tg24 AstraZeneca, circolare alle Regioni: «Rischi bassi per gli anziani. Uso preferenziale agli over 60» La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rileva che «al momento non sono ... aggiornamento delle raccomandazioni per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La ...

AstraZeneca, un ligure su 10 ha disdetto la prenotazione Approfondimenti che hanno portato Aifa a sospendere il farmaco in via precauzionale ... "Chi ha disdetto la prenotazione pensando che AstraZeneca fosse il diavolo corrisponde a circa il 10% di quelli ...

