Yahoo Answers chiude | ecco le 10 domande più assurde a cui ha provato a rispondere

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ha fatto la storia di Internet prima che i social network conquistassero tutto. Quando Wikipedia era ancora agli albori e Google non era ancora allenato aalle nostre, questa gigantesca bocca della verità virtuale a cui potevamo chiedere davvero qualsiasi cosa ha rappresentato il primo abbozzo di social online che andasse oltre la chat o il forum. Un calderone di leggende, questioni empiriche, strafalcioni edavvero sensate che ci consentiva di fare qualche risata quando ancora YouTube e i meme facevano fatica a imporsi. Sesso, consigli fai-da-te e musica erano i tre argomenti più gettonati con migliaia dial limite del ridicolo che, chissà, magari hanno ispirato la nascita di strumenti ad hoc come ad esempio Shazam. La mancanza di una ...

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - ilpost : Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - finessuhhh : Throwback alla me 12enne con un god complex che pensavo di diventare la miglior utente di Yahoo answers perché ero troppo intelligente - Balencikiara : RT @coccinellabruh: menomale che ho finito il liceo prima che chiudessero Yahoo answers - iamyanchor : RT @landofaII: Voglio ricordare Yahoo Answers così. Addio, compagno di mille avventure #YahooAnswers -

? lo storico servizio di domande e risposte gestito dall'ex numero uno dei motori di ricerca ? sta per chiudere i battenti . L'annuncio è arrivato dagli stessi gestori e campeggia in ...Il prossimo 4 maggiochiude i battenti lasciando orfane di risposta milioni di utenti: le domande pi assurde. Il 28 giugno del 2005,decide di mettere a disposizione di tutti gli utenti web la sua ...Dopo 16 anni di attività chiude la piattaforma di domande e risposte che ci ha accompagnato nell'era pre-social: ecco le 10 domande più curiose che molto probabilmente non troveranno mai risposta ...