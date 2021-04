Vaccini, Locatelli dichiara: priorità agli over 60, no stop a seconda dose (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’uso dei Vaccini AstraZeneca è stato raccomandato per tutti coloro over 60 anni, ma non verrà vietato per gli under 60. L’Italia ha raccomandato il siero di AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni. Vaccini, Locatelli aggiunge il siero AstraZeneca anche nella fascia d’età over 60 (Getty Images)Franco Locatelli ha chiarito la posizione dell’Italia nella conferenza stampa al termine tra Governo e Regioni. La decisione è giunta dopo aver letto il responso dell’EMA, la quale ha parlato di un possibile nesso tra il vaccino e rare forme di trombosi. La riunione tra Governo, Regioni, Comuni e Province si è svolta in serata, mentre il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo ha fatto il punto sul piano vaccinale anti-Covid. Ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’uso deiAstraZeneca è stato raccomandato per tutti coloro60 anni, ma non verrà vietato per gli under 60. L’Italia ha raccomandato il siero di AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni.aggiunge il siero AstraZeneca anche nella fascia d’età60 (Getty Images)Francoha chiarito la posizione dell’Italia nella conferenza stampa al termine tra Gno e Regioni. La decisione è giunta dopo aver letto il responso dell’EMA, la quale ha parlato di un possibile nesso tra il vaccino e rare forme di trombosi. La riunione tra Gno, Regioni, Comuni e Province si è svolta in serata, mentre il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo ha fatto il punto sul piano vaccinale anti-Covid. Ha ...

