Tuta da motociclista in vendita online, è una truffa: due persone denunciate

Torella dei Lombardi (Av) – I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato due stranieri 25enni e residenti nel nord Italia, ritenuti responsabili di truffa. A cadere nella loro trappola un uomo del posto, attratto dal prezzo conveniente di una Tuta da motociclista in vendita su un noto sito di annunci online: non esitava quindi a contattare l'inserzionista, anche per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell'acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 350 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile sui contatti forniti, omettendo la ...

