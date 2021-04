Se la Cina tifa per l’autonomia strategica Ue e fa pressing sulla Merkel

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Chipereuropea? Xi Jinping. Il presidente cinese ha avuto un colloquio telefonico oggi con la cancelliera tedesca Angela, nel quale ha esortato Germania e Unione europea a compiere sforzi congiunti per proteggere e promuovere “lo sviluppo sano e stabile” della loro cooperazione per dare più certezza e solidità a un mondo instabile. Sostenendo che lo sviluppo dellaè stata un’opportunità per l’Unione europea, ha invitato i 27 “a esprimere un giudizio corretto in modo indipendente e a raggiungere una vera autonomia”. Pechino decide dunque di fare leva su Berlino, auspicando che l’accordo sugli investimenti con l’Unione europea raggiunto alla fine dell’anno scorso non venga bocciato dal Parlamento europeo. La spiegazione sta nelle parole ...